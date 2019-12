Omicidio Sacchi: Anastasiya intercettata mentre insulta la mamma di Luca

Alcune intercettazioni telefoniche analizzate dagli investigatori hanno rivelato glicontro la. La fidanzata, secondo l'ipotesi, si rivolse a Concetta Galati con parole offensive: i rapporti tra i due erano stati congelati per molto tempo. Gli investigatori sono venuti a conoscenza di una conversazione con un amico della ragazza: “Non ha mai lavorato – avrebbe detto Anastasiya riferendosi a Concetta – non ha mai fatto nulla… lei è ‘na cozza, ‘na botte“.

La chiamata in cui Anastasiya avrebbe insultato la madre di Luca Sacchi risale allo scorso 3 novembre, pochi giorni dopo l'omicidio. Il personal trainer romano, infatti, è morto nella notte del 23 ottobre colpito da uno sparo nel quartiere Appio Latino della capitale. Al telefono con un amico Anastasiya avrebbe detto: "Che ha una famiglia piena di ignoranti calabresi, nessuno sa da dove vengano". I rapporti tra Concetta e Anastasiya furono davvero molto freddi per molto tempo: i genitori capirono che la ragazza stava usando droghe.

Questo è stato anche motivo di confronto con Luca. L'odio di Anastasiya, tuttavia, era principalmente diretto verso la madre del suo fidanzato, di cui diceva anche: "Non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla ... è una" na cozza "," na botte ". Gli investigatori, tuttavia, hanno giudicato le intercettazioni di "nessun interesse per le indagini". D'altra parte, le ricostruzioni di Domenico Munoz, un amico di Luca di 24 anni, si sono rivelate più rilevanti.