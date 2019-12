Ritorno di fiamma? Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci insieme a pranzo

Circa un mese fa le foto dicircolavano con una ragazza molto più giovane di lui,non nascondeva le sue perplessità. "", ha detto la showgirl sulla presunta storia del suo ex marito. Ma dopo settimane di gelo, in cui è stato negato il flirt di Flavio Briatore, i due sembrano essere tornati al sereno. E forse anche qualcosa di più, almeno a giudicare dai social media. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono andati a pranzo insieme a Montecarlo e l'imprenditore ha riempitodi storie che raffigurano la sua ex moglie circondata da cuoricini.

Ritorno di fiamma? I cuori ci farebbero pensare così, ma in realtà i due hanno sempre mantenuto buoni rapporti anche dopo l'interruzione, specialmente per il figlio Nathan. La coppia usciva insieme e trascorreva momenti tranquilli con il figlio: l'argomento dopo le voci sulla storia di Briatore con una ragazza molto più piccola era solo una partenza temporanea.