Due sirene... Melita Toniolo ed Eleonora Pedron insieme su Instagram

Non è la prima volta che, ex concorrente di Grande Fratello, ora showgirl e influencer affermata, pubblica uno scatto insieme alla sua cara amica, ex modella e attrice che è diventata famosa per essere una. Le due giovani donne, originarie del Veneto, lo scorso luglio erano insieme in Grecia per lavorare a un servizio fotografico. E da quell'esperienza nasce la foto ricordo pubblicata sul profiloLo scatto che è apparso sull'account Instagram di Melita Toniolo è davvero intrigante. La foto mostra le due in splendida forma. Eleonora Pedron in costume è seduta sul lungomare, dall'altra parte c'è Melita Toniolo in bikini. Occhi negli occhi, sorrisi sinceri e mare sullo sfondo. Un ritratto accattivante che mostra chiaramente le forme perfette. Coda di cavallo per Melita Toniolo, capelli biondi e mossi dal vento per Eleonora Pedron. Curve pericolose per entrambi, da capogiro.