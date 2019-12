Lucas Peracchi in ginocchio per Mercedesz Henger da Barbara D'urso

Una dichiarazione d'amore piuttosto insolita, sicuramente originale. Ospite dell'ultimo episodio di Live da Barbara D'urso,è stata colta di sorpresa dall'imprevista dedica del suo partner, ex tronista di Uomini e Donne, che si è presentato in studio regalandole un mattone, come simbolo del suo amore.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi era convinta di essere stata invitata in studio da Barbara D'Urso per replicare ancora una volta alla madre, Eva Henger, dopo le liti accese delle scorse settimane. Complice la padrona di casa invece, Mercedesz è rimasta sola al centro dello studio per ascoltare, in un video, le parole del suo fidanzato. "Questo mattone simboleggia il futuro che voglio costruire con te. Che sia il primo di tanti altri che andremo a posare assieme, uno dopo l'altro. Mi impegnerò per renderti ogni giorno più felice", ha detto Lucas che poco dopo, sulle note romantiche di Tiziano Ferro, si è presentato in studio per abbracciare la fidanzata. In mano una scatola contenente il mattone, che Peracchi si è inginocchiato per porgere a lei, come fosse un diamante. "Gli avevo suggerito di portare un anello", ha commentato Barbara. "Non sarebbe stato lui se lo avesse fatto, non ci avrei creduto in quel caso", ha replicato Mercedesz.

La lite tra Mercedesz e la madre Eva Henger

Terminata la sorpresa, Barbara D'Urso, in mezzo ai due innamorati, si è rivolta a Mercedesz: "Tra poco è Natale, mettiamo un po' di buona volontà e cerchiamo di fare pace con mamma". Lei, ancora risentita, ha replicato: "Serve anche da parte sua la buona volontà". I rapporti tra le due Henger non sembrano essersi ancora scongelati. Lo scontro, che si è svolto tutto all'interno del salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, è nato dopo che la ragazza ha svelato davanti alle telecamere di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi, regista e produttore, marito di Eva Henger, scomparso nel 2012.

Una rivelazione che ha fatto infuriare la madre: "Sei caduta in basso, hai tradito l'ultima volontà di Riccardo. Lo sapevano tutti, anche Mediaset, ma non si doveva dire pubblicamente”, ha fatto sapere. La notizia non è stata una sorpresa né per la D'Urso né per Mediaset, che infatti sarebbe sempre stata a conoscenza del vero cognome di Mercedesz, per questioni contrattuali. "Da cinque anni lei firma con tratti con il suo vero nome Tutti hanno rispettato il patto fino ad oggi. Era l’unica ed ultima volontà di una persona defunta", secondo la madre. Mercedesz si è mostrata pentita per i riscontri mediatici della vicenda, ma non ha digerito le accuse della madre.

L'amore con Lucas Peracchi

Se sul fronte familiare la giovane Henger sta affrontando un momento difficile, il suo amore col compagno va invece a gonfie vele. Insieme da giugno 2018, Lucas ha confessato però di desiderare di conoscerla già da quando, mesi prima, l'aveva notata dietro le quinte dell'Isola dei famosi. Da allora, nonostante qualche tira e molla, i due non si sono più lasciati e vivono insieme a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, cittadina di origine di Lucas. Molto appassionato di palestra, l'ex tronista ha coinvolto anche la ragazza nel suo hobby, tanto che spesso la coppia pubblica su Instagram scatti dei loro allenamenti insieme.