Va a trovare il marito al cimitero : 77enne tenta di stuprarla

Avrebbenella piazza del cimitero di, un comune del Cremonese, ed è ora in manette a causa di violenza sessuale, lesioni personali e trasporto di armi. Queste accuse contro undi Nave, già in difficoltà 10 anni fa per aver sempre cercato di violentare una donna anziana. La tentata violenza sull'ottantenne risale allo scorso 24 agosto: il 77enne avrebbe afferrato la vittima per un braccio, uscendo dal cimitero dopo aver visitato la tomba del marito. Attaccati da dietro, le mani di uno sconosciuto sulla bocca: l'anziana avrebbe cercato di resistere. Quindi una sequenza terribile: le strapperebbe la maglietta toccandola nelle sue parti intime, mentre cercava di trascinarla nel parcheggio. Per fortuna una donna che stava entrando nel cimitero assistette alla scena e corse verso la donna, mentendo così l'aggressore in fuga.

In stato di shock l'ottantenne è stata portata in ospedale per le cure. Aveva coraggio e lucidità: era in grado di descrivere l'accaduto e l'aggressore ai carabinieri di Cremona. Una rapida ricerca negli archivi è stata sufficiente per mettere in luce l'incidente simile 10 anni prima e mostrare alla donna la foto del 77enne bresciano, condannato per quel tentativo di stupro. La donna lo ha immediatamente riconosciuto e per lui, negli ultimi giorni, sono state prese le manette: ora è agli arresti domiciliari.