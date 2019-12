Ci vediamo in piazza Castello : Greta Thunberg a Torino, l'arrivo in Piazza Castello

L'attivistaè arrivata a Torino per manifestare insieme ai ragazzi diin Piazza Castello. La capitale piemontese è una delle tappe del percorso che porterà a casa la giovane svedese da Madrid (dove era alla COP25). In suo onore è stato affisso lo striscione “” è stato apposto sul balcone d'onore di Palazzo Civico. La 16enne è arrivata in Piazza Castello con un cappello di lana grigia e un cappotto di cera gialla. Ricevuta dal sindaco Chiara Appendino all'ingresso del Teatro Regio.

Con un post pubblicato sui loro account sui social media l'11 dicembre, Greta ha espresso la sua intenzione di unirsi alle migliaia di persone che protesteranno nella città piemontese per difendere il pianeta : Venerdì 13 non vedo l’ora di unirmi allo sciopero del clima a Torino, in Italia, sulla via del ritorno a casa! Ci vediamo a Piazza Castello, Ore 15.00 a Torino!.