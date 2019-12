Incidente Vicenza : il piccolo Davide muore a 2 anni dopo 5 giorni di agonia

Ha lottato con tutte le sue forze per cinque giorni, ma alla fine il suo corpicino non è riuscito a sopportare le lesioni che aveva subito. E' morto durante la notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove fu ricoverato, il, 2 anni, che fu vittima di un terribile incidente d'auto che coinvolse tutta la sua famiglia. Era lo scorso lunedì 9 dicembre quando sull'autostrada Nuova Gasparona a Colceresa, ancora nella zona di Vicenza, l'auto su cui viaggiava con sua, Loredana Ciaco, e suoMichele, residente a Thiene, era centrata frontalmente da un'altra macchina per cause ancora indagate dalla polizia. Il bambino era seduto sul sedile posteriore, aveva le cinture allacciate, ma non era abbastanza. Le sue condizioni apparvero immediatamente molto gravi, l'impatto fu così violento da causargli un arresto cardiocircolatorio.

All'inizio sembrava reagire bene al trattamento, ma poi la situazione è peggiorata fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. "Il nostro piccolo Davide ha combattuto come un leone, sono immobilizzato nel letto, le infermiere mi hanno portato a vederlo la mattina, poi a mezzogiorno sono arrivati ??i dottori e mi hanno detto che mio figlio se n'era andato. Dolore atroce, lui era il nostro unico figlio, tutta la mia vita era dedicata a lui ", ha detto sua madre al Giornale di Vicenza, mentre suo padre, anch'egli ferito nell'incidente, sta migliorando.