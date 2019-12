Le scuse non bastano : La giornalista alla maratona molestata in diretta tv da un atleta

Si chiama, è una giornalista di 23 anni ed è statamentre faceva il suo lavoro. La ragazza era in contatto con lo studio per raccontare laquando un atleta le ha messo una mano sul lato b. È successo sabato scorso vicino al traguardo. Molti corridori, che marciavano davanti alla telecamera, salutavano o sorridevano, ma uno di loro, evidentemente credendo di essere spiritoso, è andato oltre. Alex Bozarjian è rimasta sconvolta e scioccata, ma ha continuato il collegamento con lo studio parlando del clima di felicità sul ponte per l'evento sportivo. Le immagini sono diventate virali e hanno portato molte donne e uomini a esprimere la loro solidarietà al giovane reporter: "", ha detto Alex.

Il molestatore è stato identificato dalle autorità locali, è un certo Thomas Callaway, e in un'intervista con WSAV, il canale per cui lavora la ragazza, si è scusato con lei, la sua famiglia, i suoi amici e colleghi. "È stato un gesto ignobil non sono il tipo di persona che è stata dipinta, non sono perfetto e faccio errori. Ti chiedo di accettare le mie scuse". Scuse che non hanno convinto il Savannah Sports Council che lo ha bandito da futuri eventi sportivi.