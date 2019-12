Sofficini per cena? La moglie accusa il marito di maltrattamenti aggravati

Torna dal lavoro e trova i sofficini per cena, poi con un'esplosione di rabbia lancia il piatto in aria gridando "Non li mangerò né mangerò nessuno". L'incidente è avvenuto a Palermo e, come riportato da Il Giornale di Sicilia, è nata una disputa tra marito e moglie che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. L'uomo è accusato di maltrattamenti, aggravato perché sarebbero avvenuti sotto gli occhi di tre bambini piccoli, a scapito di sua moglie. "Ho sbagliato a tirare il piatto in aria - ha ammesso il sospettato di fronte al giudice - ma avrei preferito semplicemente un euro di prosciutto o salame, invece di quei sofficini", ha detto l'uomo al giudice.