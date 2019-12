Omicidio Luca Sacchi: si aggrava la posizione di Armando De Propris

Nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Luca Sacchi, la posizione di uno dei sospetti sta peggiorando. Il giudice istruttore di Roma ha notificato una pena detentiva in carcere per Armando De Propris, il padre di Marcello, ossia il giovane di San Basilio che ha consegnato l'arma a Valerio Del Grosso, l'autore del tiro. Per l'uomo, già in prigione per possesso di droga, i pubblici ministeri contestano la detenzione illegale della pistola calibro 38, mai trovata, usata da Del Grosso. Per il giudice istruttore "l'ipotesi investigativa è che l'arma fornita da Marcello De Propris a Del Grosso sia stata data al primo dal padre".