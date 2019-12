Belen Rodriguez si spoglia... La farfalla amata più amata d'Italia

Oltre 250 mila mi piace per uno degli ultimi post pubblicati: Belen Rodriguez su Instagram raccoglie numeri molto grandi con la maggior parte dei suoi scatti in cui mette in evidenza l'innata sensualità latina. L'ultima foto pubblicata sul profilo Instagram della showgirl argentina è un trionfo di commenti e apprezzamenti, soprattutto per i dettagli intriganti, accolti dai suoi fan con gioia.



Belen Rodriguez è una donna amatissima. Ha molti ammiratori che non perdono un singolo post che la showgirl argentina condivide su Instagram, dove ha superato i 9 milioni. La moglie di Stefano De Martino è appassionata di fotografia, ha un alto senso estetico e il suo streaming fotografico è una successione di scatti artistici di alto valore. Sbirciando nel suo profilo vediamo una certa passione dell'Argentina per le fotografie in bianco e nero, in cui viene esaltata la profondità del suo sguardo e l'armonia del suo corpo.



Tra i molti commenti di apprezzamento, impossibili da quantificare, e alcune critiche sull'esposizione eccessiva del corpo nudo, che non manca mai, c'è qualcuno che non ha potuto fare a meno di notare il dettaglio dell'immagine. Nello scatto, infatti, appare nuovamente l'iconica "farfallina", il tatuaggio inguinale di Belen Rodriguez.