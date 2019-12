Iva Zanicchi contro Carola Rackete : Vorrei mandarla a fan***o

Dallo studio del programma di Piero Chiambretti su Rete 4, Iva Zanicchi si è lanciata senza mezzi termini contro Carola Rackete, il capitano del Sea Watch 3. In #Cr 4 - La Repubblica delle Donne, l'Aquila del Ligonchio è un ospite regolare e si prende cura la sezione "Le pagelle + IVA", in cui dà i voti ai personaggi del momento. Nell'ultimo episodio, nel mirino di Iva Zanicchi, Carola Rackete. Per prima cosa il cantante usa il guanto di velluto: "È una ragazza intelligentissima, ha 31 anni, è tedesca, figlia di una famiglia molto ricca, benestante, è laureata, parla 5 lingue e la cosa più sorprendente è che governa una nave da sola e ha salvato 50 migranti. Questo meriterebbe un 10 e lode".



Iva Zanicchi plaude al salvataggio di vite umane portato a termine da Carola ma poi arriva la stoccata: "Questi migranti li poteva portare anche in Germania, visto che lei è tedesca. E dato che la nave batteva bandiera olandese, li poteva portare anche in Olanda, anche se non era facile arrivarci, ma ha pensato bene di portarli in Italia. Fin qui tutto bene, anche se c'era il veto del governo", continua la Zanicchi, che però non perdona alla giovane il fatto di aver speronato una nave della Guardia di Finanza.



"Carola è arrivata vicino al porto di Lampedusa, ha fatto finta di rallentare e poi ha accelerato al massimo; è entrata nel porto e ha speronato la Guardia di Finanza", ha raccontato Iva. La cantante non ha dubbi: "Fin lì aveva fatto una cosa bellissima, poi ne ha fatta una tremenda: non doveva speronare questi poveri ragazzi della Guardia di Finanza".



"Hanno fatto finta di arrestarla ma poi dopo due giorni era già libera, e hanno fatto bene", aggiunge decisa . Il giudizio di Iva Zanicchi sulla Rackete è esplicito : "Io vorrei mandarla a fan...o, ma non posso perché Chiambretti non me lo permette. Il voto a questa signora è un bel 4, ed è anche troppo", chiosa decisa la cantante.