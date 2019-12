Sacerdote fa a botte col fratello : Condannato Don Gavino Sanna

Don Gavino Sanna, 65 anni, originario di Ossi, in provincia di Sassari, il 23 dicembre 2012, ha aggredito violentemente suo fratello Roberto, 43 anni, per motivi legati all'eredità familiare. Denunciato insieme ad altri due fratelli, Antonia Celestina e Antonio Maria, ieri il parroco di Bonorva è stato condannato a due mesi di prigione, come riportato dal sito de La nuova Sardegna.



La disputa nacque attorno all'eredità di una giacca che avrebbe riacceso la controversia già in atto tra i fratelli. La giacca in questione sarebbe caduta a terra e, dice la vittima, una volta chinata a raccoglierla, sarebbe iniziata l'aggressione fisica. Roberto Sanna fu attaccato prima da Don Gavino, poi dagli altri due fratelli che si lanciavano contro di lui con calci e pugni. Durante il processo, l'imputato ha respinto le accuse e ha affermato di aver agito solo per difendersi dall'attacco di suo fratello. La loro versione, tuttavia, non era considerata credibile.