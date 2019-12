Ecco Gabriel Garko e Gabriele Rossi in chiesa : Un amico speciale

Nuova paparazzata per. I due ora sono inseparabili e per molto tempo i pettegolezzi riguardano un'amicizia che avrebbe potuto portare a qualcosa di più grande. In un'intervista diGarko ha definito l'attore un "", mentre il settimanale Chi, qualche tempo prima, aveva detto: "", dicendo di non considerare un problema il differenza di età con l'amico.Qualche settimana fa l'anulare la fede era scomparsa e nell'intervista rilasciata a, Garko aveva spiegato perché. "”.Pochi giorni fa i due sono stati nuovamente fotografati insieme, questa volta nel ristorante di proprietà dei genitori di Gabriel Rossi e in compagnia delle amiche. Nelle foto pubblicate dal settimanale "Chi" vediamo anche papà e mamma Rossi intenti a salutare. Ma non è tutto, perché, come riportato dal sito Web di, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati avvistati insieme a Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia in chiesa, al battesimo del figlio di una coppia di amici.

Si legge sul magazine Di Lei : “”.