Ilary Blasi assente al tributo a Nadia Toffa, solo ora si scopre perché non si è presentata

L'omaggio diperha commosso il pubblico. Il ricordo della iena, la sua forza, la sua determinazione è ancora forte e molti ex colleghi della iena hanno preso parte al primo episodio di questa nuova edizione. Grande assente, che dal 2007 al 2018 è stato il volto femminile della trasmissione. L'assenza di Ilary Blasi dall'omaggio di Le Iene ha causato alcune reazioni negative a cui la presentatrice ha ora dato una risposta. In 100 dei direttori e inviati storici che si sono susseguiti nelle varie edizioni del programma, si sono riuniti per ricordarla.

L'unico a mancare è Ilary Blasi, il volto storico del programma. In un'intervista con F.Magazine, Blasi ha raccontato una storia a 360 gradi e ha anche parlato dell'assenza che ha causato così tante controversie sui social media : "Non ero presente alla prima puntata del programma dopo la morte di Nadia Toffa perché ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita".