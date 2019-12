Nuova Zelanda : vulcano Whakaari riprende attività, 8 morti

Ilha ripreso l'attività sull'isola White Island della. Lunedì, un'eruzione improvvisa ha ucciso 6 persone; ora il vulcano emette gas velenosi e causa attività sismica che ha costretto i soccorritori a fermare i loro sforzi. Mancano ancora l'appello 8 persone. 8 sono le vittime confermate, 25 persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, con gravi ustioni. Per fuggire da ceneri e lapilli, molti dei turisti intrappolati sono saltati in mare e sono riemersi con gravi ustioni. Tra i morti ci sono due guide turistiche della Nuova Zelanda - un uomo e una donna - una madre e figlia australiana, un altro turista australiano, un cittadino della Malesia.