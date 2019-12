Gemma Galgani urla e lacrime in studio! tutta colpa di Armando e Juan Luis

Inutile dire che ogni settimanainventa uno per finire con le riviste e su ogni sito di gossip. Oppure, se non lo fa apposta, è molto brava. L'episodio che andrà in onda questo pomeriggio sul Trono sarà scoppiettante. Sì, il nuovo capitolo degli uomini e delle donne oltre vedràdi fronte a un rapporto inaspettato su. Prima, tuttavia, continua con la sfilata, iniziata durante l'episodio trasmesso ieri. Anna Tedesco riceve un bel 3 da Samuel. Una nuova discussione si svolge tra i due, seguita da uno scontro tra Armando Incarnato e Veronica.Quest'ultima, al contrario, riceve dal napoletano un 10. Ma c'è un nuovo litigio tra i due.interviene nella discussione, convinto che la loro storia non sia vera. E qui arriva uno scontro molto caldo tra. I due cavalieri si attaccano a vicenda fino a quando Incarnato non fa il suo segnale. Il napoletano ha qualcosa di veramente inaspettato da dire ai presenti in studio e, in particolare, a Gemma. Secondo Armando,Il segnale fu improvviso, come un fulmine a ciel sereno per Gemma. Proprio ieri i Galgani hanno ballato insieme al venezuelano con gli occhi a forma di cuore. Incarnato afferma inoltre di avere alcune immagini che dimostrerebbero ciò che sta dicendo. Gli screenshot delle chat, che vedrebbero Juan Luis provarci con altre donne, saranno inviati da Armando alla redazione. Quindi continua lo scontro tra i due cavalieri del Trono. In particolare, Incarnato parla di una chiacchierata con una "". Chiaramente di fronte a queste parole Gemma non reagisce affatto bene: prima cerca di interrompere lo scontro tra Armando e Juan Luis, confusa da ciò che sta accadendo,