La follia! Madre uccide figlio per colpa di un televisore rotto

Laa causa di una TV rotta. Si chiamae ha picchiato, presa da una rabbia incontrollabile. Il bambino aveva solo 20 mesi e aveva lasciato cadere uno schermo piatto sul pavimento. Sfortunatamente la curiosità e la non piena consapevolezza dei piccoli portano anche al verificarsi di episodi spiacevoli. Quel che è certo è che una persona che diventa genitore dovrebbe esserne consapevole, senza cedere alla rabbia ingiustificabile in qualsiasi situazione, quando è coinvolto un bambino. Sfortunatamente, questo non era il caso qui. La ventenne Rhionna ha colpito il suo figlioletto con numerosi pestaggi e sembra che non si fosse limitata a questo.

La polizia avrebbe raccolto prove sufficienti per credere che la madre che ha ucciso suo figlio lo avrebbe torturato. La ragazza è stata arrestata lo scorso 6 dicembre. L'incidente è avvenuto a Detroit, negli Stati Uniti. La famiglia di Rhionna condanna anche la giovane donna ed è convinta della sua colpa, come le autorità. La zia : "È difficile pensare a cosa hai in mente quando si verificano tali situazioni. Sto pensando al fatto che non sarò mai più in grado di prendere di nuovo mio nipote tra le braccia. Questa cosa mi distrugge". Rhionna Nichols ora deve rispondere agli abusi e alle torture, nonché all'omicidio.

Sempre con la circostanza aggravante rappresentata dal fatto che la vittima è minorenne di età inferiore ai 6 anni. Il povero Vinston avrebbe subito fratture del cranio, del bacino, di diverse costole e di un braccio. Inoltre, sarebbero stati segnalati vari sanguinamenti interni. La morte del bambino, nemmeno di 2 anni, è avvenuta dopo due giorni di agonia in ospedale. Suo padre è rimasto al suo fianco in ogni momento. La zia ricorda suo nipote come "un bambino sempre felice. Ora non possiamo fare altro che pregare per lui e la nostra famiglia. Vinston è ora in un posto migliore e sa che è amato".