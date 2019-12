Torino Hooligans, 75 Daspo e 71 denunce

Il blitz è iniziato alle prime luci di oggi, licenza di 3 locali sospesa. Guai anche ad alcuni tifosi dell'Inter e del Napoli, protagonisti di disordini nelle ultime partite dell'Olimpico. 75 Daspo della polizia di Torino contro gli "hooligan torinesi" e 71 denunciati per violenza aggravata privata, travisamento, porto di strumenti per offendere, accensione e fuoco di dispositivi pirotecnici, rissa, violenza e lesioni a un ufficiale di servizio pubblico. 500 multe amministrative: oltre 80.000 euro per violazioni del regolamento dello stadio. Licenza sospesa di 3 locali frequentata dagli ultras. Segnalati 40 ultras di Napoli e dell'Inter per scontri con i fan delle granate.