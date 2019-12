Morto a 53 anni Davide Vannoni, inventore del metodo Stamina

Malato da tempo,, considerato l'inventore del controverso, è morto oggi all'età di 53 anni. Laureato in Scienze della Comunicazione, qualche anno fa, le sue teorie e il suo metodo di "" finirono al centro di molte controversie, in seguito innescate da un processo. Nel 2007 ha sperimentato personalmente una terapia in Ucraina: credeva di aver ottenuto benefici e l'aveva proposta come terapia alternativa in Italia.

Il metodo sviluppato da Vannoni non è pubblico e la domanda di brevetto depositata negli Stati Uniti è stata respinta. Tuttavia, ha fondato la Fondazione Stamina, che è riuscita a ottenere l'opinione favorevole di Aifa e della Regione Lombardia come trattamento compassionevole e gratuito da amministrare in una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia. Tuttavia, anche il suo successo mediatico è stato eccezionale, seguendo anche le storie di due piccoli pazienti, Sofia e Celeste. Ne conseguì una lunga battaglia legale, con il caso Stamina trascinato a lungo. Vannoni è stato coinvolto in due diversi procedimenti: da un lato è stato accusato di associazione criminale per frode, somministrazione di droghe dannose ed esercizio abusivo della professione medica, insieme ad altri imputati.

Nel 2015 Vannoni aveva negoziato una condanna di un anno e dieci mesi, dopo le indagini della procura di Torino che riteneva avesse ingannato i suoi pazienti. L'altro procedimento in cui Vannoni era imputato, per tentativo di frode contro la Regione Piemonte a causa di una richiesta di finanziamento per le sue attività illegali, si è concluso con la scadenza dei termini per la prescrizione. Il 26 aprile 2017 Vannoni è stato arrestato dai carabinieri Nas di Torino con l'accusa di aver continuato a usare la pratica all'estero, in particolare in Georgia, ed è stato indagato nell'ambito di una nuova indagine per un'associazione criminale. Sebbene screditati di fronte all'intera comunità medica, alcuni pazienti non avevano perso la fiducia in lui. Circa un anno e mezzo fa ha lasciato la prigione per problemi di salute.