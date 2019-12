Ma se quello mi apre le gambe? Asia Argento fuoriosa contro Cruciani

Si parla di Asia Argento, che è stata ospite di Barbara D'Urso a, e che si è completamente distrutta dopo un violento scontro in studio con. Hanno parlato die del suo caso, che l'aatrice italiana ha contribuito a far scoppiare con una denuncia che è arrivata circa venti anni dopo e che ha polarizzato l'opinione pubblica italiana. Tra quelli che hanno sempre stigmatizzato la decisione di denunciare Cruciani, di, con un ritardo così sensazionale.

Ma Asia Argento è furiosa: "Se potessi tornare indietro non so se lo rifarei, per gente come voi che mi sputate contro la mia verità". E ancora: "Tu stai dicendo che io non sono credibile nella violenza che ho subito?". E Cruciani risponde : "C'è gente più credibile". E a quel punto, come già più volte nel recente passato, la Argento si alza in piedi, urla, piange. "Posso dire di no a uno che mi apre le gambe? Come faccio? Dimmelo! Come fa una donna di 50 chili con un uomo che le apre le gambe? Come fa? Dimmelo". Cala il sipario.