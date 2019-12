Muore padre di 39 anni! Cade dal tetto mentre appende le luci di Natale

Stava installando le luci di Natale ma ha perso la vita davanti agli occhi di suo figlio., un uomo di 39 anni, gestiva una compagnia di pulizie ma a dicembre lavorava anche come tuttofare per. Era sul tetto di una casa a Rhome, in, insieme a sua moglie Alisha e al figlio diciassettenne Kaymin, quando cadde a terra.

I membri della sua famiglia trovarono l'uomo disteso sul marciapiede che chiedeva aiuto e immediatamente chiese aiuto. Trasportato in ospedale è emerso che aveva subito un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale, una frattura al torace che ha causato complicazioni e costretto i medici a eseguire un'operazione di emergenza. Sfortunatamente, tuttavia, le sue condizioni erano troppo gravi e Gallegos non poteva sopravvivere. Ha sconvolto la famiglia, che ha visto morire il 39enne davanti ai loro occhi, pochi giorni prima di Natale. L'azienda di famiglia si basava principalmente su di lui, quindi un amico ha iniziato una raccolta fondi per sostenere i suoi cari in questi giorni.