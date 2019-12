Incidente aereo militare Cile oggi: scomparso dai radar, a bordo 38 persone

L'aeronautica cilena ha confermato l'incidente dell'aereoscomparso dal radar con. Una nota recita infatti che "". Tuttavia, l'Aeronautica Cilena afferma che tutte le risorse navali e aeree disponibili nell'area, sia cilena che straniera, pattugliano l'area in cui i contatti radio sono stati persi nel tentativo di salvare possibili sopravvissuti.

L'aereo in questione è decollato dalla base aerea di Chabunco a Punta Arenas, nel sud del Cile, alle 16:55 e ha perso il contatto radio alle 18:13, l'autorità aeronautica cilena aveva precedentemente comunicato. Il presidente Eduardo Frei Montalva stava andando alla base con 38 persone a bordo, 17 membri dell'equipaggio e 21 passeggeri. In un tweet, il presidente del Cile Sebastian Piñera ha dichiarato di essere "sgomento" e ha annunciato che sarebbe volato a Punta Arenas con il ministro degli interni Gonzalo Blumel per incontrare il ministro della Difesa Alberto Espina e monitorare la missione di ricerca e salvataggio.