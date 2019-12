Uomini e Donne Over Puntata di Oggi: Gemma preoccupata per Juan Luis, la Scelta di Ida!

Nel Trono dii protagonisti assoluti sonoe la coppia formata da, mentre le altre donne e cavalieri rimangono un po 'sullo sfondo. Negli episodi trasmessi in questi giorni ci sono stati due colpi di scena, di cui uno clamoroso contro Gemma Galgani. La vittima preferita diper le sue battute, infatti, incontra Juan Luis da qualche tempo. Tuttavia, molte persone hanno avuto dubbi sull'uomo subito, secondo alcuni che finge ed è interessato solo alla visibilità. In questo contesto, Armando Incarnato ha più volte dichiarato di non fidarsi dell'italiano-venezuelano e che a Napoli l'uomo non gode di una buona reputazione, ma le sue dichiarazioni tuttavia non sono state supportate da alcuna prova e Gemma quindi ha sempre creduto in Juan Luis .



Ora, invece, Armando ha portato prove a sostegno delle sue dichiarazioni e questo è stato ovviamente un colpo basso per la signora. Innanzitutto Incarnato ha affermato che Juan Luis, durante queste settimane, ha scambiato messaggi con altre donne al di fuori del programma, ma c'è anche un altro colpo di scena. Questa volta le sue dichiarazioni trovano una certa base: Armando ha lo schermo dei messaggi tra Juan Luis e le altre donne e ovviamente li invierà alla redazione.





A questo punto, Gemma, che negli ultimi episodi ha sempre creduto al suo pretendente, è visibilmente provata e sconvolta da questo rapporto così tanto che non riesce a trattenere le lacrime. Inoltre, Galgani sembra avere un interesse reale e profondo per il cavaliere, quindi l'idea che l'uomo manda messaggi con altre donne lo mette in grave preoccupazione. Vedremo quindi se Gemma continuerà a credere in Juan Luis, nonostante le prove o no.I protagonisti dell'episodio saranno anche. Avevamo lasciato la coppia con una, i due erano visibilmente commossi e Ida non aveva immediatamente risposto a Riccardo, tanto che Maria De Filippi aveva invitato i due a ballare. Il pubblico è quindi ansioso di conoscere la risposta ed è già diviso tra coloro che li vorrebbero insieme e quelli che pensano di non essere fatti l'uno per l'altro. Beh, Ida non dà una risposta definitiva, ma ammette anche che non vuole perdere Riccardo, vedremo allora quale sarà la decisione che prenderà.