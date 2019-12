Torna ubriaco a casa. si infuria per l'albero di Natale e picchia la moglie

Tornò a casa la sera e trovò l'albero di Natale decorato. Sua moglie e due figli minori lo avevano decorato nel pomeriggio, mentre lui non era presente. Quindi, all'improvviso, ha perso il controllo e ha gettato a terra tutti gli ornamenti natalizi. Erano circa le 22:00 di ieri sera quando l'uomo è tornato a casa sua a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. E davanti ai suoi occhi trovò un albero decorato, pieno di luci e palline colorate.

Fu preparato con cura dai suoi figli minori con sua madre nel giorno dell'Immacolata Concezione, come era tradizione. Ma qualcosa, inaspettatamente, gli fece perdere la testa e lo fece scatenare. Quindi l'uomo si gettò immediatamente contro l'albero lanciandolo con forza a terra. Su richiesta di spiegazioni da parte della donna, l'uomo ha iniziato a insultarla con parole pesanti e a colpirla con violenti schiaffi sul viso. Tutto sotto gli occhi dei due bambini.



La donna ha immediatamente avvisato la polizia. Quindi i carabinieri di Scandiano arrivarono in breve tempo. Come spiega il Resto del Carlino, quando arrivarono i militari, l'uomo perse di nuovo il controllo. L'uomo prima assunse un atteggiamento violento e minaccioso nei loro confronti, poi cercò in tutti i modi di impedire il loro ingresso in casa. Tuttavia, gli uomini dell'Arma riuscirono a immobilizzare l'uomo ed entrare nella casa.



La donna ha raccontato poi ai militari cosa era successo un po 'prima: una volta tornato a casa, molto probabilmente sotto l'influenza dell'alcool, l'uomo si gettò dapprima contro le decorazioni natalizie e poi contro di lei. E insulti e minacce sono stati seguiti da percosse. Una violenta aggressione davanti agli occhi spaventati dei due bambini minori. Ma questo non era un caso isolato. In effetti, la donna ha affermato di essere stata vittima della furia dell'uomo in molte altre occasioni. L'uomo è stato arrestato dai militari e portato in caserma. Dopo essere stato ascoltato, è stato condotto in carcere.