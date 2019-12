Cacciatore scivola nel bosco, gli parte un colpo e muore

Una tragedia è stata consumata ieri mattina in, in particolare a, un comune della provincia di Potenza. In una zona boscosa, un cacciatore è scivolato, un colpo di fucile è partito ed è morto. La vittima è un uomo di 61 anni di Casola, un comune della provincia di Napoli, che era nel Potentino insieme ad altri amici per una spedizione di caccia.Secondo una prima ricostruzione di ciò che è accaduto, l'uomo è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso accidentalmente dal suo stesso fucile. Non ci sarebbe coinvolgimento di altre persone nella tragedia. Da quanto è stato accertato dai carabinieri della compagnia di Venosa che indagando sull'incidente, l'uomo sarebbe scivolato su un ripido pendio e nella caduta dalla sua arma sarebbe partito un proiettile. La, tanto che l'assistenza dei 118 operatori sanitari arrivati ??sul posto si è rivelata inutile. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza aerea, ma per il 61enne non c'era nulla da fare. Nel frattempo, continuano le indagini da parte dei militari dell'Arma.