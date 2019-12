Pagavo tutto io! Paola Caruso denuncia l'ex Moreno Merlo

La polemica sui media è recentemente esplosa tra gli ex ex fidanzati,. L'ex Bonas di Avanti è stata presentata come ospite in studio domenica Live - nell'episodio registrato lo scorso 8 dicembre - dove ha affermato di essersi sentita usata dal suo ex fidanzato e anche da sua madre. Nel salotto di Barbara d'Urso, Caruso ha dimostrato di possedere alcune prove importanti, che testimoniano il suo improvviso litigio con Moreno Merlo



In particolare, l'ospite in studio ha mostrato a d'Urso e agli spettatori della trasmissione la sua denuncia contro l'ex fidanzato e il contenuto del referto medico di una visita oculistica, a cui Caruso si è sottoposta dopo una rissa con Moreno Merlo. E non finisce qui. Perché Paola ha anche mostrato alla redazione del noto programma domenicale il contenuto di alcune fatture, che testimoniano i pagamenti effettuati in nome e per conto dell'ex fidanzato.



"Questa è la denuncia con data 21/11, sporta da parte mia, prima ancora che io venissi qua, Barbara", ha esordito l'intervistata a Domenica Live. "Pagavo tutto io -ha, poi, aggiunto visibilmente provata Paola Caruso, parlando delle spese sostenute per l'ex compagno-. Ho pagato delle ore in palestra che lui ha fatto e non ha mai pagato. Ci sono le fatture che lo provano. Tutte le foto su Instagram... cene, spa, visite, incontri... è stato tutto pagato da me”.



Oltre alle pesanti accuse lanciate a distanza al suo ex fidanzato, Paola Caruso ha anche indirizzato parole dure indirettamente alla madre dell'ex tentatore. L'ex Bonas, nell'ultimo live, ha accusato la madre di Merlo di averla sfruttata per un semplice vantaggio economico personale, sebbene riconosca di aver avuto un buon rapporto con l'ex "suocera".