Prova a separare due ragazzi che stanno litigando per strada! Mamma di 25 anni muore accoltellata

Voleva solo fare pace tra due ragazzi che stavano combattendo sul lato della strada quando è stata colpita da una pugnalata fatale. Tragedia a Rushden, nel Regno Unito, dove una giovane madre di 25 anni,, è morta sabato scorso dopo essere stata colpita da un colpo mentre cercava di interrompere una lite scoppiata tra due 27enni che sono stati poi arrestati dalla polizia con l'accusa die tentato omicidio, forse a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima. Anche un ragazzo di 13 anni è stato arrestato ma, dopo essere stato interrogato dagli investigatori, è stato rilasciato il giorno dopo la tragedia. Secondo la ricostruzione, la ragazza, che ha due giovani figlie, è stataintorno alle 20:30 di sabato sera. Inutili tentativi di salvataggio da parte dei soccorritori: sono stati solo in grado di dichiarare la morte.

È probabile che Levi, che viveva non lontano dal luogo in cui era stata pugnalata, a Wellingborough Road, intervenne per fermare i due uomini che stavano litigando per strada quando fu anche colpita. "Mi hanno detto che due giovani stavano combattendo e che è intervenuta. Si è messa in mezzo e l'ha attaccata. Non riesco ancora a credere che sia morta così, siamo tutti sotto shock", ha detto testimone.

L'ispettore Pete Long ha dichiarato: "Ci troviamo di fronte ad un incidente estremamente tragico in cui una giovane donna ha perso la vita. Ma voglio rassicurare tutti sul fatto che stiamo facendo tutto il possibile per consegnare i responsabili alla giustizia. Abbiamo messo insieme un team di investigatori che sta lavorando senza sosta per risolvere il caso. Pertanto, chiediamo a tutti coloro che abbiano informazioni utili o che siano stati testimoni di quanto successo di farsi avanti e denunciare tutto".