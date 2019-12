Fabiana Britto sposata? Il misterioso marito imprenditore

Fabiana Britto si è sposata in gran segreto e svela i dettagli a. Chi è il marito? “È un imprenditore, voglio tutelare la sua privacy”. Fabiana Britto, una showgirl di origine brasiliana, alta, sinuosa, piena di energia e simpatia, si sarebbe sposata. Conoscuita nel nostro paese comedie poi come Playmate Italia. Ma la conosciamo anche per la sua partecipazione alle trasmissioni condotte da, nonché per le sue foto piccanti sui social network, Instagram in particolare. Durante un programma di Barbara D'Urso, si è sottoposta alla macchina della verità del criminale Ezio Denti, Fabiana Britto ha quindi confessato: “”.

Poi ha aggiunto: “Il matrimonio è stato molto semplice e soprattutto intimo. Oltre a me e mio marito c’erano solo tre testimoni: due per me e uno per lui. Ci siamo sposati in Comune, e io avevo un tailleur semplice bianco, con scarpe bianche e dettagli fini ma eleganti. Per ora quella in Comune è stata una specie di prova: il vero matrimonio lo celebreremo l’anno prossimo, e sarà molto più grande e con tanti invitati”.