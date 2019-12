Morto Robert Walker Jr., attore di Star Trek e Easy Rider

Un altro lutto per il pubblico dei fan di, che ricorderanno bene Walker Jr. nel secondo episodio della serie classica, intitolato. Personaggio in un numero enorme di serie televisive e film, era il figlio di Robert Walker e la diva vincitrice dell'Oscar per Bernadette.

Lutto nel mondo del cinema americano: è morto Robert Walker Jr., l’attore noto per le sue interpretazioni in Star Trek e Easy Rider. È scomparso il 5 dicembre a Malibu. Le cause del decesso non sono state divulgate. Robert Walker Jr., figlio degli attori Robert Walker e Jennifer Jones, è morto giovedì 5 dicembre 2019, come confermato dalla sua famiglia sul sito ufficiale della serie tv di Star Trek. Aveva 79 anni.