Nuova Imu 2020: Ecco come funziona e cosa cambia

Nella, il governo ha previsto l'introduzione della, derivata dalla fusione tra. L'aliquota di base della nuova IMU 2020 sarà dell'8,6 per mille, ma solo nel 2020, e entro il livello già stabilito per le due imposte, l'IMU può essere aumentata fino all'11,4 per mille. La nuova imposta deriva dall'unificazione di tasse sulla casa, seconde case, negozi, magazzini, garage con l'obiettivo di semplificare il pagamento delle tasse da parte dei cittadini. Al momento l'imposta unica sulla casa è stata inclusa nel testo della legge di bilancio 2020 è stata inclusa nel testo della legge di bilancio ma deve ancora essere definitivamente approvata .Ilè stato incluso nella legge sul bilancio 2020 e deriva dall'unificazione di Imu e Tasi con la creazione di un'unica imposta e di un'aliquota unica al fine di semplificare le imposte locali sul mattone che dal 2014 hanno attraversato in un complicato groviglio . L'obiettivo del governo giallorosso èriducendo o eliminando oltre 200 mila aliquote diverse ed evitando così i contributi. L'aliquota fiscale aumenterà dal 7,6 per mille all'8,6 per mille, che può essere aumentata dal Comune fino all'11,4 per mille. Nessun cambiamento rispetto alla prima casa se non esenzione di lusso.Il nuovo meccanismo riunisce le due tasse sulla casa, Imu e Tasi, impedendo così al contribuente di pagare la somma delle due imposte stabilite dal Comune. Il nuovo Imu, almeno per il momento, continuerà a pagare come le vecchie tasse sulla casa, con polizza di versamento postale oin due rate: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Solo per il 2020, la prima rata dovrà essere pagata la metà di quanto è stato pagato nel 2019, poiché dovremo attendere la nuova risoluzione comunale Imu 2020 basata sulle nuove regole, che dovranno essere pubblicate entro il 28 ottobre 2020.