Ha un tumore ma il Fisco le chiede di giustificare l’acquisto di una parrucca

Quandoha scoperto di avere unal seno nel 2016, è ovviamente caduta in uno stato di disperazione. Il tipo di cancro che l'aveva colpita era molto aggressivo, quindi aveva deciso di curarsi privatamente e, subito dopo, aveva subito la. Pertanto, aveva anche dovuto comprare una parrucca per superare il trauma della caduta dei capelli.Oggi, anni dopo, è ilche le ricorda la differenza in quel tragico momento, chiedendole di dimostrare l'effettiva necessità di acquistare la parrucca, nonché di dimostrare che ha effettivamente pagato le spese mediche. Sara Recordati è giornalista e scrittrice, quando ha ricevuto la lettera dell'agenzia, ha deciso di parlare della sua storia con, raccontando cosa le chiede specificamente lo Stato italiano: “Lo Stato si è insospettito delle alte spese mediche che avevo sostenuto quell’anno, ma ci sono state perché purtroppo mi sono ammalata”.





Complessivamente, Sara aveva pagato 12.500 euro alla clinica in cui si era operata e aveva acquistato una parrucca da 300 euro. Tuttavia, quest'ultimo era stato pagata per due terzi dalla sua assicurazione medica: “Nella dichiarazione dei redditi avevo anche allegato la richiesta medica della mia oncologa solo che, essendo piuttosto sconvolta in quel periodo, l’avevo fotocopiata male, si legge solo in parte. Anche se chiaramente si vede che è richiesta per ‘alopecia’ “.





È ancora molto vivo in lei il brutto ricordo di quei giorni: “Perdere tutti i capelli è tremendo: non mi riconoscevo più allo specchio, non riconoscevo più nemmeno l’odore della mia pelle. Ho scelto questa parrucca simile ai miei capelli”. Ora ilè di parlare con quello che ha chiesto a una donna che era in chemioterapia perché aveva bisogno di una parrucca: “Non ho mai avuto problemi con il Fisco, non ho certo guadagni iperbolici e sono serena per come ho sempre gestito le cose. La sensazione è di essere presi in giro da un apparato che non funziona e si accanisce su cose futili e, sinceramente, avverto della cattiva fede nel sospettare che una donna che voglia truffare il Fisco per qualche decina di euro per una parrucca, dopo che ha fatto la chemioterapia. Questa ottusità mi addolora”.