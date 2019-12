Francesco Totti... Ilary è tutto per me! E annuncia la voglia di un altro figlio

Francesco Totti è innamoratissimo di sua moglie e appare particolarmente romantico quando ha parlato alla Fiera della piccola e media editoria di Roma. Durante un'intervista, dichiara nuovamente il suo amore per sua mogliee confessa anche il desiderio di un quarto figlio.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati da ben 14 anni, è passato un po 'di tempo da quando erano "solo" un altro calciatore e una letterina che riempiva le pagine delle riviste. Quella che sembrava una classica relazione tra calcio e televisione, tuttavia, si è rivelata una storia d'amore che sembra destinata a durare per sempre. Da allora, infatti, la coppia ha avuto 3 figli e sembra più forte che mai. Ciò è stato confermato anche da Totti a Walter Veltroni, durante un'intervista a Roma. “Ilary per me è tutto – confessa Francesco Totti – Mi ha fatto crescere, capire tante cose. Mi ha dato tre perle e devo rendere quasi tutto a Ilary. È il mio braccio sinistro“. Così si è espresso sull’amore per l’ex letterina, poi conduttrice televisiva.