In ospedale non ci sono letti! Il piccolo è costretto a dormire su un capotto sul pavimento

L'immagine del bambino inglese che giace sul pavimento dell'Infermeria generale disu una pila di cappotti dopo essere stato trasportato in ospedale da un'ambulanza per presunta polmonite sta facendo il giro del web., un, è stato poi dato una maschera di ossigeno dallo staff sanitario, mentre sua madre,, 34 anni, lo ha coperto con un paio di trapunte per tenerlo caldo. “Questa è stata la nostra settimana più affollata dall'aprile 2016” hanno fatto sapere. Alla fine è stato trasferito in un altro reparto in una barella dove ha trascorso cinque ore prima di trovare un letto alle 3 del mattino, ha spiegato la madre. “Erano trascorse più di 13 ore dal suo arrivo al pronto soccorso. Sono frustrata per questo sistema e la mancanza di letti, che presumo sia dovuta alla mancanza di finanziamenti per il servizio sanitario nazionale per fornire i servizi richiesti" ha detto la donna. Al piccolo Jack fu infine diagnosticata l'influenza e la tonsillite e fu in grado di tornare a casa all'ora di pranzo il giorno seguente.