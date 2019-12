Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano ci ripensa, ecco che cosa ha detto a Riccardo Guarnieri

In questi ultimi episodi del trono diil pubblico ha assistito a un riavvicinamento molto importante, quello tra. Dopo un anno di relazioni, dopo aver incontrato Uomini e donne,hanno provato ad affrontare l'avventura sull'isola di Temptation per vedere se potevano fare quel passo in più nella loro storia. Dopo mille problemi e incomprensioni, Riccardo aveva dichiarato il suo amore per Ida e poi aveva lasciato il programma con l'intenzione di iniziare una convivenza. Tuttavia, poche settimane dopo, a causa delle costanti discussioni, decise di lasciare Ida. Entrambi tornarono da uomini e donne single, lui aveva altre conoscenze ma, quando lei fu pronta a voltare pagina, fece un passo indietro.

Nell'ultimo episodio, infatti, Riccardo, in lacrime, ha detto a Ida che è la donna della sua vita, che non ha mai provato con nessuno quello che prova con lei e le ha chiesto di sposarlo. Ida, molto distante e fredda, disse che non sapeva cosa dire e voleva essere sola. Ora sembra che le cose siano cambiate. Nella registrazione del trono di sabato 7 dicembre, Maria De Filippi ha nuovamente affrontato l'argomento della proposta di matrimonio.

Secondo le anteprime rilasciate dal sito di gossip Il Vicolo delle News Ida, al centro dello studio con Riccardo, ha detto che ad oggi non ci sono basi per un matrimonio ma, dal momento che non vuole perderlo, vuole costruire una relazione più forte e solida per arrivare finalmente a una vita con lui. Le cose andranno meglio tra di loro questa volta? Da ciò che circola sul web sembra che la coppia non abbia chiaramente detto se vuole iniziare una convivenza, abbandonare il programma o continuare a partecipare al trono come hanno fatto finora.