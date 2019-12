È solo una performance! Mangia la banana di Maurizio Cattelan da 120mila dollari

La banana diha fatto il giro del web, dopo che un artista ha deciso di mangiarlo e di inviare la vendita dell'opera per 120 mila dollari in fumo. Siamo alla fiera d'arte contemporaneadi, dove un artista ha deciso di esporre una semplice banana attaccata al muro con nastro adesivo. Tornando indietro con la mente alle provocazioni di, del dadaismo e più in generale della Pop Art, la scelta di Cattelan è stata così apprezzata che è stata venduta per una somma folle. Fino a quandoha deciso di scendere in campo, mangiandola in pochi morsi. L'artista si è giustificato, tratto da smartphone e fotocamere, che la sua performance si chiamava "". Una provocazione nella provocazione che ovviamente ha invaso tutte le prime pagine dei giornali dedicati all'arte contemporanea e più in generale allo spettacolo.

La tensione è scoppiata al gesto di David Datuna, che ha mangiato la banana di Maurizio Cattelan per 120 mila dollari. Un membro dello staff della fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami non l'ha presa bene e ci sono stati momenti di tensione, come riportato dai media internazionali e raccontato da Ansa. La banana è stata quindi sostituita. Lucien Terras, direttore di una delle gallerie della mostra, ha sottolineato che l'opera è stata concepita come rinnovabile e sostituibile, dato che il suo valore intrinseco risiede nell'idea. David Datuna e la sua esibizione quindi non hanno portato a nessun tipo di lamentela, ma semplicemente a un caso che assomiglia più a una pubblicità per il lavoro stesso che a un vero evento casuale.