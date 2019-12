Incendio in fabbrica a New Delhi, una strage: almeno 43 morti

Un grandeè scoppiato in una fabbrica di zaini scolastici a, in India.nel rogo, non sono scomparsi. Le fiamme hanno avvolto completamente un edificio a quattro piani nel centro storico della città, dove dormivano almeno 100 persone. Le fiamme secondo una prima ricostruzione sono iniziate dal piano terra e si sono diffuse rapidamente verso l'alto, fino al terzo piano dove dormivano i dipendenti prima di iniziare il loro turno.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha definito il fuoco "terribile", su Twitter ed ha espresso le sue condoglianze. L'edificio non aveva autorizzazioni antincendio, il proprietario è stato arrestato, secondo i media locali la causa dell'incendio potrebbe essere stato un corto circuito, ma al momento non ci sono certezze.