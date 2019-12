Chioggia : Distrugge a sprangate auto della polizia e semina il panico in strada

Momenti di paura e alta tensione ieri pomeriggio nel centro storico di, in provincia di Venezia. Polizia e carabinieri sono intervenuti per bloccare un uomo che stava fracassando un'auto della polizia in una strada del comune veneto.Come riporta chioggianews24.it , quando vide gli agenti, l'uomo iniziò a lanciare tutto contro la polizia. Più tardi, un'auto della polizia venne in soccorso e il 42enne si sarebbe spaccato senza pietà attraverso il parabrezza e il lunotto posteriore e poi avrebbe colpito il corpo diverse volte con una barra. Gli agenti si avvicinarono quindi all'uomo e lo caricarono, riuscendo a immobilizzarlo grazie anche all'uso di spray al pepe. Quindi lo hanno ammanettato e lo hanno affidato alla salute del 118. Una volta legato alla lettiera, sembra che il fuggitivo abbia continuato a eccitarsi e maledire la polizia. Alcuni agenti sono stati feriti e sono stati curati in pronto soccorso. Ildella scena è stato rilasciato dalla pagina FacebookDalle ricostruzioni, sembra che prima dell'incidente l'uomo avesse distrutto tutti i mobili della casa e la madre avesse chiamato gli agenti. Probabilmente il ragazzo era in uno stato confuso a causa dell'uso die sembra che fosse già noto agli investigatori perché pochi giorni prima aveva seminato il panico al, il servizio pubblico per le dipendenze patologiche che l'uomo frequentava a causa dell'uso di droghe.