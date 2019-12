Checco Zalone a sorpresa con il nuovo singolo Immigrato

In attesa dell'uscita del suo quinto film "" al cinema dal 1 ° gennaio 2020,torna con il nuovo singolo intitolato "". Per il lancio del suo ultimo lavoro il versatile attore pugliese offre ai suoi fan una canzone originale e inedita: né il testo né le immagini del video clip sono in realtà tratti dal film in cui esiste ancora la più grande riserva. Nel singolo Checco rappresenta, con il suo stile ironico, il giorno di un italiano alle prese con un immigrato.Il video è stato girato in diverse zone di Roma, incluso il quartiere Bologna, nel famoso condominio che è stato il set del film "" di Ettore Scola con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Oltre a Zalone, i protagonisti della clip sono l'attrice, che interpreta la moglie di Checco e, l'immigrato.