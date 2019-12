Flavio Briatore e Nathan Falco, la foto scatena l’odio!

ha perso la pazienza a causa di alcuni commenti sociali su suo figlio della showgirl. L'imprenditore è stato criticato super "" e di certo non li ha mandati a dire. In una foto pubblicata sul suo profilo, che lo mostra mano nella mano con il piccolo che ha ottenuto da Elisabetta Gregoraci, leggiamo: “”.Qualcuno ha avuto da ridire sul modo di vestirsi di Nathan e ha scritto: “Come lo conciate questo bambino? Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”. Il commento non è sfuggito al papà che ha prontamente replicato: “L’unica tristezza sei tu, sfigato!” . Ilricevuto tantissimi like, segno che tanti utenti hanno apprezzato la risposta dell’imprenditore.L’imprenditore è tornato sui social dopo un pà di tempo : “Tanti mi hanno chiesto perché non posto. Ero ammalato, come un pirla ho preso una brutta polmonite... Ho fatto una settimana chiuso in casa, molto molto giù fisicamente perché questa polmonite ti ammazza. Devo ringraziare il mio dottore Alberto Zangrillo, un grande, che mi ha trovato subito l’antibiotico esatto. E la mia famiglia, che in questi giorni è stata molto carina e molto vicina a me. Da domani si ricomincia a picchiare”, dice il manager.