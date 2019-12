Brescia : Precipita per 6 metri mentre addobba l'albero di Natale

Tragedia ieri al. Un giovane è caduto da 6 metri d'altezza mentree non c'era niente da fare per lui. Secondo quanto appreso, l'uomo, di origine moldava, stava preparando l'albero per le vacanze, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di cinque o sei metri. La dinamica esatta non è chiara al momento, ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per la vittima non c'era nulla da fare: le lesioni subite erano troppo gravi.

