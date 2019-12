Fabrizio Corona esce dal carcere, ecco perché

Buone notizie per l'ex re dei paparazzi, che alla fine ha ottenuto il via libera per lasciare la. Ora dovrà recarsi in un istituto di cura vicino aper scontare la pena. A scriverlo è il "", che riferisce che la decisione è stata presa dal giudice di sorveglianza di Milano, che ha emesso una sentenza "". Tuttavia, non sarà in grado di trasferirsi da questo istituto perché dovrà seguire il trattamento per curarsi. Si tratta di “un differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”. Un'ottima opportunità per Corona, che ora dovrà trarne il massimo vantaggio per lasciarsi alle spalle i suoi problemi giudiziari. Anche perché è stato recluso per così tanto tempo.Fabrizio è stato in carcere per cinque anni e cinque mesi, a fronte di una pena totale di nove anni e otto mesi. Aveva ottenuto misure alternative, ma a marzo 2019 era stato tratto da qualsiasi tipo di beneficio a causa di alcuni dei suoi comportamenti. Era diventato il protagonista della violazione di alcuni requisiti, anche durante alcune ospitate in televisione.Il team di medici del "" ha tuttavia riscontrato negli esami psichiatrici effettuati sull'ex paparazzo la progressione patologica dei suoi. Ha anche tendenze narcisistiche che alterna a momenti di depressione. Pertanto, la sua prigionia non è più possibile perché non poteva reggere. Inoltre, è stata notata la sua resistenza alle terapie farmacologiche.Il 18 dicembre si deciderà anche se Corona sarà processato per accuse die il calciatore dell'Inter. Ha detto infatti che c'era una relazione clandestina tra i due. L'avvocato del centrocampista nerazzurro aveva dichiarato: "