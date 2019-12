Un miracolo! Torna a casa la piccola Emma, travolta davanti all’asilo

La piccola Emma sta meglio ed è tornata a casa. Questa è la bambina di due anni e mezzo che circa due mesi fa, l'8 ottobre scorso, era stata colpita da un"La Casa nel Bosco". Oggi Emma è stata dimessa dal Dipartimento di Neurochirurgia dell'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove i medici che l'hanno assistita in questi due mesi hanno parlato di "un miracolo". Le condizioni della piccola Emma, ??che era stata gravemente ferita nell'incidente di fronte all'asilo, sono buone. La piccola aveva subito un trauma cranico, toracico e addominale e aveva subito una delicata operazione alla testa. Il percorso post-operatorio è stato lungo, ma Emma ha fatto passi importanti giorno dopo giorno, il che oggi ha convinto i medici a rilasciarla.

I familiari della piccola Emma hanno creato un evento su Facebook per condividere la gioia con coloro che, pur non conoscendoli, hanno pregato per loro. L'appuntamento è per domenica 8 dicembre alle 11.30 presso il parco San Silvestro di Chieri. "Non ci crediamo, ma è così: Emma torna a casa! La domenica sarà esattamente 2 mesi dopo l'incidente. Pensavamo di abbracciarvi tutti insieme, tutti voi che, pur non conoscendoci, avete pregato con noi per lei. Quindi alle 11.30 saremo al parco di San Silvestro: lo riempiremo di palloncini ... E ti stiamo aspettando! ", È il messaggio affidato ai social media.

Come ricostruito dai carabinieri, il Toyota Land Cruiser registrato al padre di uno dei titolari dell'asilo Chieri, era stato parcheggiato in una piazza in pendenza di fronte all'asilo dal fratello della donna, che era stato poi citato in giudizio dal procuratore di Torino per lesioni. Aveva spiegato ai carabinieri di aver fermato il SUV e di aver tirato il freno a mano prima di scendere. Nell'incidente sono stati feriti altrioltre a Emma, ??uno ricoverato con un codice giallo e il terzo con un codice verde.