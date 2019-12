4 persone denunciate! Reddito di cittadinanza per tutta la famiglia

Avevano capito come frodare lo stato per ricevere il reddito della cittadinanza e sono così riusciti a raccogliere dall'. Per questo motivo i quattro membri della stessa unità familiare, residenti a, nel Cosentino, sono stati denunciati in stato di libertà per frode dai carabinieri.I militari hanno notato l'anomalia lo scorso agosto: durante alcuni controlli di routine, è stato notato che tutti i membri della famiglia, una coppia sposata di 56 e 53 anni e i loro due figli di 31 e 28, eranodel. E così le indagini sul caso sono iniziate con l'acquisizione di documenti relativi alla loro situazione dall'INPS e dal comune di Scigliano. Quindi la scoperta: i quattro membri della famiglia che vivono tutti nella stessa casa, sono invece comparsi in tre diverse famiglie, una composta da genitori e l'altra due dai loro figli.Come spiega l'agenzia, la famiglia aveva escogitato un ingegnoso stratagemma: i quattro avevano autocertificato per risiedere nello stesso indirizzo a Scigliano, ma avevano riferito e scritto la strada in tre modi diversi, con altrettanti interni, per sfuggire al controllo delle basi di dati dell'INPS. La polizia iniziò così a monitorare i movimenti della famiglia e presto rivelò la farsa. Con un'ispezione a sorpresa, sono stati in grado di confermare i loro sospetti e verificare tutte le falsità fornite al fine di ricevere il reddito di cittadinanza. Le carte emesse dall'ufficio postale di Scigliano sono state sequestrate. Ora l'intero nucleo familiare dovrà rispondere in caso di reati diper il raggiungimento di fondi pubblici e una comunicazione non veritiera dello stato familiare e dovrà restituire all'INPS tutto il denaro ricevuto (circa 9 mila euro).