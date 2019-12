13enne costretta a prostituirsi con centinaia di uomini in una casa

Unacon centinaia di uomini per diverse settimane. È successo in, dove la polizia ha arrestato quattro persone in relazione all'affare: la giovane donna è stata soprannominata "" per la quantità di denaro che hanno guadagnato i suoi sfruttatori. La famiglia della tredicenne è stata quella che ha avvisato la polizia circa sei mesi fa quando aveva perso le sue tracce per alcuni giorni. Gli investigatori hanno quindi iniziato le indagini e hanno scoperto che la giovane donna è stata costretta a prostituirsi in una casa di. Quando è stata interrogata, la ragazza ha puntato un dito contro Racquel Bijou di 19 anni, la donna che l'aveva costretta per la prima volta a fare sesso con uomini.

La giovane donna ha detto che è scappata di casa il 19 maggio perché si è "annoiata" e ha incontrato Bijou a una festa, che le ha offerto ospitalità e aiuto promettendo i suoi soldi se avesse fatto sesso con alcuni uomini. Così la tredicenne ha iniziato a prostituirsi. I suoi clienti erano principalmente uomini sulla cinquantina, ma quando la quantità di denaro iniziò a diventare molto importante, Bijou coinvolgeva due soci: Jeremiah Horenstein, 22 anni, e Ashton Lewinson, 25 anni, che "assumevano" clienti. Poi un'altra donna si unì a loro. I quattro avevano allestito un vero bordello sulla pelle del tredicenne.