La mamma è troppo triste! manda un video straziante ai figli e si uccide a 33 anni

"La testa della madre è diventata troppo triste", con queste parole una giovane donna di 33 anni "ha salutato" i suoi due figli con un video che ha inviato al suo compagno poco prima di togliersi la vita. Otto minuti in cui ha spiegato che non poteva piùe che si sentiva "una madre cattiva" a causa delle sue condizioni. "Per favore, perdonami per aver lasciato i miei figli. Di' loro che li amo così tanto ma che la testa della mamma è diventata troppo triste ", le parole di Amie al partner Anthony. "Assicurati che siano ben curate e che mia madre sia al sicuro", chiese di nuovo nel video. L'uomo stava facendo shopping con sua figlia quando ricevette il messaggio il 16 luglio. Si precipitò immediatamente a casa, ma trovò, la giovane donna fu portata d'urgenza in ospedale, ma morì sei giorni dopo.

L'ultimo video realizzato dal 33enne è stato visto da un medico legale durante un processo a Bolton, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Nel video, la donna ha detto che "ha provato di tutto" per combattere la sua depressione. Ti viene costantemente ricordato che sei una cattiva mamma perché qualcuno sta meglio. Non so da dove provenga il demone, non so come è iniziato, so solo che mi dispiace. Non mi sento bene con me stessa e non è facile alzarsi la mattina”, ha aggiunto.

Anthony ha detto che il giorno prima Amie gli ha chiesto di portare fuori sua figlia perché "voleva solo un minuto per se stessa". "Il giorno dopo eravamo al Trafford Centre quando ho ricevuto il messaggio da Amie. Ho preso il bambino, sono salito in macchina e sono tornato a casa. Ci sono voluti 40 minuti, sono arrivato dopo circa 25. Le chiavi erano sulla porta e mia figlia mi seguiva mentre ero nel giardino sul retro. Ho chiamato la polizia perché pensavo che non fosse a casa ", ha spiegato l'uomo che, dopo aver trovato la donna, ha immediatamente cercato di rianimarla. Durante il processo si diceva che la giovane madre stesse soffrendo per la morte del patrigno e avesse problemi con l'alcol.