Attenzione al Vishing, la cybertruffa che arriva via telefono

"nuova ondata di truffe

della nostra carta Postepay

È la nuova frontiera del crimine informatico. E tutto ciò che serve ai truffatori è una voce professionale e autorevole, in grado di far cadere gli utenti nella trappola dall'altra parte della linea. Il nuovo metodo utilizzato dai criminali per estorcere i dati personali dalle vittime si chiama "". È un neologismo anglosassone, nato dalla fusione di "" e "". L'obiettivo del truffatore, infatti, è lo stesso di quelli che fanno affidamento sul phishing tradizionale, che viene fatto via e-mail:Il metodo è stato utilizzato nella frode è abbastanza semplice, tutto accade per: un truffatore finge di essere un ufficiale di polizia o un impiegato della banca della vittima e chiede informazioni personali e finanziarie. Lnon è nuovo e il metodo era noto già da tempo. Già un anno fa, come ricorda Agi, la polizia postale aveva avvertito circa una", invitando gli utenti a diffidare di chiunque chiedesse lo sblocco "".