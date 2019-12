Uccide una coppia e il loro neonato! Poi abusa del cadavere della donna

Un uomo accusato diè stato arrestato nei giorni scorsi in. L'uomo, un trentottenne identificato con il nome di Nasiruddin, uccise tre persone della stessa famiglia, abusò del cadavere di una delle sue vittime e violentò una ragazza. I crimini risalgono a una settimana fa:ha ucciso una coppia e il loro figlio di quattro mesi, che sono stati scoperti nudi nella loro casa nell'Uttar Pradesh. L'uomo, che è stato descritto come un "maniaco sessuale" e un "necrofilo", ha ammesso di aver fatto irruzione in casa durante la notte, ha colpito il padre di 35 anni con una "pietra pesante" e poi ucciso la madre. Dopo aver ucciso i suoi genitori,. L'uomo avrebbe fatto sesso con il corpo senza vita per tre ore. Quindi avrebbe abusato di una bambina di dieci anni e avrebbe attaccato suo fratello di quattro anni.

"Ha anche ammesso di aver preso una droga stimolante e di portare preservativi", ha detto ai media locali l'investigatore della polizia Azamgarh Triveni Singh, la polizia ha detto che Nasiruddin ha commesso crimini simili in tutto il nord dell'India. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe anche ripreso la scena del crimine e avrebbe mostrato le immagini del sesso con il cadavere a sua cognata, ma non è chiaro se la donna sia coinvolta in qualche modo nel crimine.