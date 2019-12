Lasciano un cadavere su una panchina davanti all’ospedale e vanno via

Unnella notte di fronte all'ospedale San Giovanni Bosco di. Come è stato ricostruito, il corpo senza vita è stato lasciato lì da due persone. Due persone che sono scese da un'auto e hanno lasciato il corpo su una panchina di fronte all'ingresso del centro nel distretto di Regio Parco. E' stato un passante a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla scena e aver realizzato che l'uomo era senza vita. Tutto è successo martedì 3 dicembre, verso mezzanotte. L'uomo senza vita - che aveva circa sessant'anni - non aveva i documenti con sé e non è stato ancora identificato. Secondo i primi esami medici forensi, ladella scoperta, quindi nel tardo pomeriggio di ieri, è morto a causa di un "edema polmonare con conseguente insufficienza cardiaca".

Per accertare le cause della morte nelle prossime ore, verrà eseguita un'autopsia sul cadavere, che è stato portato all'obitorio dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino a disposizione delle autorità giudiziaria. La polizia indagherà sull'incidente e dovranno capire cosa è successo e, grazie all'aiuto delle telecamere nell'area, identificare coloro che hanno lasciato il corpo di fronte all'ospedale e poi se ne sono andati.