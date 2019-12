Maestra aggredita con calci e pugni dalla madre di un’alunna

È finita in ospedale dopo essere stata presa a calci e pugni dalla madre di uno dei suoi studenti. L'episodio è avvenuto nella scuola "" di, dove un insegnante di scuola elementare è stata aggredita. Le ragioni del gesto violento non sono ancora note, anche se dalle prime testimonianze la disputa sarebbe nata per motivi futili. La donna era andata a "San Filippo Neri" a prendere sua figlia prima della fine dell'orario scolastico e l'insegnante si sarebbe opposta a lei. La controversia sembra derivare da questo rifiuto.Urla e insulti da parte della madre, che, di fronte alla resistenza dell'insegnante, ha iniziato aalla schiena. La donna è stata bloccata da altri insegnanti, che sono venuti in soccorso del collega, che è stata successivamente trasferita in ospedale. Gli agenti di polizia sono sul posto e stanno indagando sull'incidente.